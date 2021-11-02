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02 ноября 2021, 13:46 2

Арестович заявил, что Резников может покинуть ТКГ

02 ноября 2021, 13:46 2
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Фото: из открытых источников
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Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что Алексей Резников после подачи заявления об увольнении с должности главы Минреинтеграции может оставить и должность первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Как передает RegioNews, об этом Арестович рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

"Алексей Резников, который может занять пост министра обороны, теперь вряд ли будет участвовать в работе трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. А пока (работу украинской делегации в ТКГ - ред.) будет вести Мережко Александр - как заместитель главы делегации. Он ведет вместо Резникова уже два последних заседания ТКГ", - пояснил Арестович.

Резников занимает должность первого заместителя главы Украинской делегации в ТКГ с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

Напомним, 1 ноября Резников подал заявление об отставке с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады.

Донбасс назначение ТКГ Алексей Резников алексей арестович

 
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