Украина может отказаться от военного призыва – Резников

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Новоназначенный министр не исключает кардинальных изменений в армии и считает, что армия должна стать лучшим работодателем

Об этом новоназначенный министр обороны Алексей Резников сказал в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24", передает RegioNews.

Армия должна стать полностью профессиональной, и Украина может отказаться от военного призыва.

Есть мысли отменить полностью (призыв - ред.), есть мысли оставить в минимальных объемах. Я хочу понять от специалистов обе позиции. Сегодня имеем контрактную армию как основную составляющую. Но мне кажется, что нам нужно стремиться к созданию профессиональной армии, - сказал министр.

Резников отметил, что "армия должна стать одним из лучших работодателей".

Как сообщалось, сегодня Рада назначила министром обороны Алексея Резникова.

Впоследствии Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны и Вооруженных силах.