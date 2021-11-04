У "Слуг народа" сообщили, кто станет нардепом вместо Верещук
Вместо Ирины Верещук, которую назначили на должность министра по вопросам реинтеграции, народным депутатом станет Сергей Кострийчук
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает RegioNews.
После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вицепремьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук, - написала Палийчук.
Справочно.
Сергей Кострийчук является 140 номером избирательного списка "Слуги народа". На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году - член Высшего совета партии, в 2021-председатель Контрольно-ревизионной комиссии.
Как сообщалось, Рада досрочно лишила мандата нардепку Ирину Верещук.