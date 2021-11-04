"Слуга народа" пожаловалась в Регламентный комитет на депутата Лероса, который оскорбил Зеленского

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Фракция "Слуга народа" требует дать оценку поведению нардепа Гео Лероса, который в ходе выступления с трибуны парламента "опустился до оскорблений и неприличных жестов" в адрес Зеленского

"Фракция "Слуга Народа" обращается к регламентного комитета Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведение народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны 4 ноября", - написала в Телеграмм пресс-секретарь пропрезидентской фракции Юлия Палийчук.

По ее словам, во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос "прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины".

"Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", - добавила спикер фракции.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос, выступая в парламенте, назвал президента Владимира Зеленского "главным предателем", а после того, как ему отключили микрофон показал нецензурный жест в сторону главы государства.