12:22  04 ноября
Кличко объяснил, когда дети вернутся к очному обучению в Киеве
09:29  04 ноября
В "желтой" зоне карантина стало на одну область больше - Минздрав
08:06  04 ноября
Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений: ранен украинский боец
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2021, 12:31 137

"Слуга народа" пожаловалась в Регламентный комитет на депутата Лероса, который оскорбил Зеленского

04 ноября 2021, 12:31 137
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фракция "Слуга народа" требует дать оценку поведению нардепа Гео Лероса, который в ходе выступления с трибуны парламента "опустился до оскорблений и неприличных жестов" в адрес Зеленского

"Фракция "Слуга Народа" обращается к регламентного комитета Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведение народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны 4 ноября", - написала в Телеграмм пресс-секретарь пропрезидентской фракции Юлия Палийчук.

По ее словам, во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос "прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины".

"Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", - добавила спикер фракции.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос, выступая в парламенте, назвал президента Владимира Зеленского "главным предателем", а после того, как ему отключили микрофон показал нецензурный жест в сторону главы государства.

президент депутат комитет жалоба Слуга народа

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram