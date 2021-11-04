Рада досрочно лишила мандата нардепа Ирину Верещук

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Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 319 народных депутатов.

Напомним, что 4 ноября Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером министром реинтеграции.

На этом посту Верещук сменила Алексея Резникова, который перед этим был назначен министром обороны.

"Поздравляю Ирина Андреевна. Желаю вдохновения", - отметил после голосования председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Другим решением депутаты 237 голосами назначили министром стратегических отраслей Павла Рябикина.

После голосования Стефанчук также поздравил его с назначением.

Кроме этого парламентарии 256 голосами назначили нынешнюю замглавы офиса Президента.

После голосования вновь назначенные члены правительства приняли присягу.