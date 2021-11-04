Рада досрочно лишила мандата нардепа Ирину Верещук
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия новоназначенного министра реинтеграции Ирины Верещук
Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 319 народных депутатов.
Напомним, что 4 ноября Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером министром реинтеграции.
На этом посту Верещук сменила Алексея Резникова, который перед этим был назначен министром обороны.
"Поздравляю Ирина Андреевна. Желаю вдохновения", - отметил после голосования председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Другим решением депутаты 237 голосами назначили министром стратегических отраслей Павла Рябикина.
После голосования Стефанчук также поздравил его с назначением.
Кроме этого парламентарии 256 голосами назначили нынешнюю замглавы офиса Президента.
После голосования вновь назначенные члены правительства приняли присягу.