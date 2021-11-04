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04 ноября 2021, 13:05 78

Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны и Вооруженных силах

04 ноября 2021, 13:05 78
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из открытых источников
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Новый министр обороны Алексей Резников анонсировал кадровые изменения в руководстве Минобороны и Вооруженных сил Украины. Что касается министерства, то решения могут быть приняты в ближайшие дни

Как передает RegioNews об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады

"Все кадровые изменения в Вооруженных силах будут согласовываться в коммуникации с Валерием Залужным (главнокомандующий ВСУ, - ред.) ... Кадровые изменения в Министерстве обороны, думаю, имеют место и будут. Я сейчас не буду называть фамилии, потому что хочу пообщаться с каждым человеком на ответственной должности", - отметил Резников.

Он уточнил, что это будет сделано оперативно в течение нескольких суток.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины назначила Резникова новым министром обороны. Накануне он был уволен с должности министра реитеграции

ВСУ Минобороны Верховная Рада Кабмин

 
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