Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны и Вооруженных силах

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Новый министр обороны Алексей Резников анонсировал кадровые изменения в руководстве Минобороны и Вооруженных сил Украины. Что касается министерства, то решения могут быть приняты в ближайшие дни

Как передает RegioNews об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады

"Все кадровые изменения в Вооруженных силах будут согласовываться в коммуникации с Валерием Залужным (главнокомандующий ВСУ, - ред.) ... Кадровые изменения в Министерстве обороны, думаю, имеют место и будут. Я сейчас не буду называть фамилии, потому что хочу пообщаться с каждым человеком на ответственной должности", - отметил Резников.

Он уточнил, что это будет сделано оперативно в течение нескольких суток.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины назначила Резникова новым министром обороны. Накануне он был уволен с должности министра реитеграции