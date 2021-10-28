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В Сумах рядом с собственной машиной застрелили активиста "Правого сектора"
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28 октября 2021, 08:28 4744

В Сумах рядом с собственной машиной застрелили активиста "Правого сектора"

28 октября 2021, 08:28 4744
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Фото: Суспильне
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Вечером 27 октября в Сумах застрелили представителя "Правого сектора" Александра Иванину

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

Так, отмечается, что информация об убийстве мужчины 1992 года рождения пришла в полицию в 21:10. По предварительным данным - это огнестрельное ранение.

В "Правом секторе" отметили, что инцидент произошел возле собственной машины убитого.

"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов", - сообщил представитель областной ячейки Сергей Супрун.

Очевидцы происшествия сообщают, что на месте убийства работали полицейские и кинологи.

Напомним, ранее на Сумщине сразу несколько авто переехали мужчину.

оружие расследование убийство полиция Сумы

 
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