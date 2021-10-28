В Сумах рядом с собственной машиной застрелили активиста "Правого сектора"
Вечером 27 октября в Сумах застрелили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.
Так, отмечается, что информация об убийстве мужчины 1992 года рождения пришла в полицию в 21:10. По предварительным данным - это огнестрельное ранение.
В "Правом секторе" отметили, что инцидент произошел возле собственной машины убитого.
"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов", - сообщил представитель областной ячейки Сергей Супрун.
Очевидцы происшествия сообщают, что на месте убийства работали полицейские и кинологи.
Напомним, ранее на Сумщине сразу несколько авто переехали мужчину.