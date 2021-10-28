В полиции назвали основные версии убийства активиста "Правого сектора"

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В Сумах правоохранители рассматривают две основные версии убийства представителя "Правого сектора" Александра Иванины - убийство на заказ и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и человека, причастного к преступлению", - сообщили правоохранители.

Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Напомним, вечером 27 октября в Сумах застрелили представителя "Правого сектора" Александра Иванина.

Сожительница рассказала, что, приехав, домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому. Как вдруг, к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в ее сожителя.

В результате чего, он получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку. От чего пострадавший скончался на месте происшествия.