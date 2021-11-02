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02 ноября 2021, 12:01 200

Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил

02 ноября 2021, 12:01 200
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FB Дмитрия Яроша
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Бывший лидер "Правого сектора", бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пост Яроша в Facebook

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!",- отмечается в заметке.

Кроме того Ярош продемонстрировал фотографию удостоверения советника

Напомним, ранее Дмитрий Ярош предложил президенту Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность главы делегации в трехсторонней контактной группе.

Украина ВСУ Правый сектор советник

 
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