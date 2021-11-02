Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил
Бывший лидер "Правого сектора", бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пост Яроша в Facebook
"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!",- отмечается в заметке.
Кроме того Ярош продемонстрировал фотографию удостоверения советника
Напомним, ранее Дмитрий Ярош предложил президенту Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность главы делегации в трехсторонней контактной группе.
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