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03 ноября 2021, 14:08 72

Рада устранила несогласованности в тексте принятого закона об олигархах

03 ноября 2021, 14:08 72
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада устранила некоторые несогласованности в тексте принятого закона № 5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (об олигархах)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Так, уточненную редакцию статьи 5 принятого закона поддержали 249 нардепов, статьи 7 – также 249 нардепов и статью 9 - 251 народный избранник.

Вношу предложение председателю Верховной Рады безотлагательно подписать закон Украины, - сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

"За" проголосовало 252 нардепа.

Как сообщалось, 22 октября Комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде переголосовать взаимоисключающие поправки до законопроекта об олигархах и внести в него уточнения.

В частности, комитет рекомендовал уточнить процедуру рассмотрения на заседании Совета нацбезопасности и обороны вопроса о включении лица в Реестр олигархов.

Напомним, что Верховная Рада 23 сентября приняла законопроект об олигархах.

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