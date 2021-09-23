12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
08:09  23 сентября
Боевики продолжают обстрелы из запрещенных вооружений: ранены двое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2021, 14:12 110

Рада поддержала законопроект об олигархах

23 сентября 2021, 14:12 110
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада приняла законопроект об олигархах

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов.

Согласно документу, лицом, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником (контролером) субъекта хозяйствования, который на день введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтверждена стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины. Однако потенциальные олигархи могут дать объяснения, которые потенциально могут повлиять на решение.

Также законопроектом предусмотрено наличие представителя олигарха. То есть лица, проводящего встречи (разговоры) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха.

Кроме этого олигархам запрещается финансировать политическую агитацию. По сравнению с первым чтением добавлено основание для увольнение главы Антимонопольного комитета, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей . Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.

олигархи АМКУ финансирование Кабмин Нацбанк

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua