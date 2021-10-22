Рада переголосует часть законопроекта об олигархах - депутат

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде переголосовать взаимоисключающие поправки законопроекта об олигархах и внести в него уточнения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка

"Оборонный комитет снова утром собрался и принял решение переголосовывать ряд правок к закону 5599 об олигархах", - написал парламентарий

В частности, комитет рекомендует уточнить процедуру рассмотрения на заседании СНБО вопроса о включении лица в реестр олигархов.

Решение об исключении из реестра лица принимается на основании его заявления, в случае если изложенные факты будут подтверждены Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, что Верховная Рада 23 сентября приняла законопроект об олигархах.

Согласно документу, лицом, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником (контролером) субъекта хозяйствования, который на день введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтверждена стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины. Однако потенциальные олигархи могут дать объяснения, которые потенциально могут повлиять на решение.

Также законопроектом предусмотрено наличие представителя олигарха. То есть лица, проводящего встречи (разговоры) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха.

Кроме этого олигархам запрещается финансировать политическую агитацию. По сравнению с первым чтением добавлено основание для увольнение главы Антимонопольного комитета, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей . Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.