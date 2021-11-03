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03 листопада 2021, 14:08 88

Рада усунула неузгодженості у тексті ухваленого закону про олігархів

03 листопада 2021, 14:08 88
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада усунула деякі неузгодженості у тексті ухваленого закону № 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (про олігархів)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Так, уточнену редакцію статті 5 ухваленого закону підтримало 249 нардепів, статті 7 – також 249 нардепів і статтю 9 - 251 народний обранець.

Вношу пропозицію голові Верховної Ради невідкладно підписати закон України, - сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

"За” проголосувало 252 нардепи.

Як повідомлялося, 22 жовтня Комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував Верховній Раді переголосувати взаємовиключні поправки до законопроєкту про олігархів та внести до нього уточнення.

Зокрема, комітет рекомендував уточнити процедуру розгляду на засіданні Ради нацбезпеки та оборони питання про включення особи до Реєстру олігархів.

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 вересня ухвалила законопроєкт про олігархів.

Верховна Рада законопроєкт олігархи голосування правки

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