Глава Рады прокомментировал падение рейтингов Президента

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Об этом Руслан Стефанчук заявил на брифинге на просьбу прокомментировать результаты социологического исследования КМИС, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стефанчук заявил о результатах соцопроса, которые свидетельствуют о падении рейтинга Зеленского, что не доверяет рейтингам социологов.

Единственный рейтинг, которому доверяю я, - это результаты ЦИК по итогам выборов, все остальное - это наука, социология, право на научную дискуссию, - сказал Стефанчук.

Так он прокомментировал последние социологические исследования КМИС, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился, а поддержка гражданами Украины экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова выросла.

Как сообщалось, рейтинг Зеленского просел. Соцологи исследовали, сколько граждан поддерживают президента.