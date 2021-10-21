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21 октября 2021, 18:50 18

Глава Рады прокомментировал падение рейтингов Президента

21 октября 2021, 18:50 18
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Фото из открытых источников
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не доверяет никаким рейтингам социологических исследований

Об этом Руслан Стефанчук заявил на брифинге на просьбу прокомментировать результаты социологического исследования КМИС, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стефанчук заявил о результатах соцопроса, которые свидетельствуют о падении рейтинга Зеленского, что не доверяет рейтингам социологов.

Единственный рейтинг, которому доверяю я, - это результаты ЦИК по итогам выборов, все остальное - это наука, социология, право на научную дискуссию, - сказал Стефанчук.

Так он прокомментировал последние социологические исследования КМИС, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился, а поддержка гражданами Украины экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова выросла.

Как сообщалось, рейтинг Зеленского просел. Соцологи исследовали, сколько граждан поддерживают президента.

рейтинг социология исследование Руслан Стефанчук президент Дмитрий Разумков

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