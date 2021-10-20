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20 октября 2021, 10:30 1563

Рейтинг Зеленского просел: сколько граждан поддерживают президента

20 октября 2021, 10:30 1563
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Фото: сайт офиса президента
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Президент Владимир Зеленский сейчас имеет меньшую поддержку населения по сравнению с весной-летом этого года

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября, пишет RegioNews.

Однако, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. В то же время по сравнению с весной-летом поддержка его снизилась.

На втором месте – лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко (15,6%), на третьем - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,2%).
Далее следуют сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (9,4%), председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,8%) и эксспикер парламента Дмитрий Разумков (7,1%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС (в сентябре в списке кандидатов не было Разумкова). В то же время они указывают, что снижение поддержки Зеленского прослеживается и по сравнению с майским опросом.

Напомним, в июне сообщалось, что за Зеленского готовы проголосовать 32% граждан.

Владимир Зеленский рейтинг президент

 
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