Рейтинг Зеленского просел: сколько граждан поддерживают президента

Фото: сайт офиса президента

Президент Владимир Зеленский сейчас имеет меньшую поддержку населения по сравнению с весной-летом этого года

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября, пишет RegioNews.

Однако, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. В то же время по сравнению с весной-летом поддержка его снизилась.

На втором месте – лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко (15,6%), на третьем - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,2%).

Далее следуют сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (9,4%), председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,8%) и эксспикер парламента Дмитрий Разумков (7,1%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС (в сентябре в списке кандидатов не было Разумкова). В то же время они указывают, что снижение поддержки Зеленского прослеживается и по сравнению с майским опросом.

Напомним, в июне сообщалось, что за Зеленского готовы проголосовать 32% граждан.