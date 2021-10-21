Какие партии украинцы хотят видеть в Раде: результаты опроса

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В середине октября 2021 года наивысшую поддержку граждан имеют четыре партии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные опроса КМИС.

Самую высокую поддержку имеют четыре партии: "Європейська Солідарність" (15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (15,5%), "Батьківщина" (13,6%) и "ОПЗЖ" (13%). Месяц назад рейтинг президентской партии был значительно выше (20%).

"Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности", - говорится в сообщении КМИС.

Далее идут "Сила і честь" (8,6%), "Наші" (5,7%), "Радикальна партія Ляшка" (5,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,6%), "Свобода" (4,4%). У других партий - низшая поддержка.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет меньшую поддержку населения по сравнению с весной-летом этого года.