У мужчины из Киевщины изъяли наркотики и психотропы на полмиллиона гривен

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевщины, который наладил сбыт наркотиков и психотропов на территории столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчина сбывал "товар" через виртуальный наркомагазин, созданный в одном из мессенджеров. Во время обыска у фигуранта обнаружили наркотические вещества, похожие на кокаин, каннабис, гашиш", - говорится в сообщении.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых средств составляет около 500 тысяч гривен.

Вещественные доказательства следователи изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз, а мужчину задержали. Ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалось на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.