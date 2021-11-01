У мужчины из Киевщины изъяли наркотики и психотропы на полмиллиона гривен
Правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевщины, который наладил сбыт наркотиков и психотропов на территории столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Мужчина сбывал "товар" через виртуальный наркомагазин, созданный в одном из мессенджеров. Во время обыска у фигуранта обнаружили наркотические вещества, похожие на кокаин, каннабис, гашиш", - говорится в сообщении.
По ценам "черного" рынка стоимость изъятых средств составляет около 500 тысяч гривен.
Вещественные доказательства следователи изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз, а мужчину задержали. Ему грозит до десяти лет заключения.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалось на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.