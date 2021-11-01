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01 ноября 2021, 11:42 163

У мужчины из Киевщины изъяли наркотики и психотропы на полмиллиона гривен

01 ноября 2021, 11:42 163
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Правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевщины, который наладил сбыт наркотиков и психотропов на территории столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчина сбывал "товар" через виртуальный наркомагазин, созданный в одном из мессенджеров. Во время обыска у фигуранта обнаружили наркотические вещества, похожие на кокаин, каннабис, гашиш", - говорится в сообщении.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых средств составляет около 500 тысяч гривен.

Вещественные доказательства следователи изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз, а мужчину задержали. Ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалось на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.

наркотики полиция задержание область товары

 
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