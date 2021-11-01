У Києві затримували нардепа Іллю Киву

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Скандально відомий нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива підтвердив, що його затримали на Столичному шосе у Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNEWS.

Нардеп розповів, що його машину зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоби заробити грошей".

За словами Киви, поліцейські не знали, що він перебуває в автомобілі.

Крім того він заявив, що жодної підозри за держзраду не отримував. Зараз Кива перебуває на місці затримання – чекає на адвоката.

Згодом на місце події начебто прибула слідчо-оперативная група, яка, за словами Киви, переконалася в законності документів і до нардепа більше немає питань.

Про те, що Киву відпустили, повідомляє у своєму Telegram-каналі і Ігор Мосійчук.

Підозру не вручили. Він заявляє про провокацію з боку МВС, - написав Мосійчук.

Як повідомлялося, на Киву відкрито кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Також за фактом стрілянини нардепа від ОПЗЖ Киви порушено кримінальну справу.