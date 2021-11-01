11:00  01 листопада
Резніков подав заяву на звільнення з посади голови Мінреінтеграції
15:44  01 листопада
У "червоних" областях посилено перевірятимуть COVID-сертифікати
08:06  01 листопада
На Донбасі бойовики 14 разів порушували "тишу", травмовано бійця ООС
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2021, 15:10 124

У Києві затримували нардепа Іллю Киву

01 листопада 2021, 15:10 124
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Скандально відомий нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива підтвердив, що його затримали на Столичному шосе у Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNEWS.

Нардеп розповів, що його машину зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоби заробити грошей".

За словами Киви, поліцейські не знали, що він перебуває в автомобілі.

Крім того він заявив, що жодної підозри за держзраду не отримував. Зараз Кива перебуває на місці затримання – чекає на адвоката.

Згодом на місце події начебто прибула слідчо-оперативная група, яка, за словами Киви, переконалася в законності документів і до нардепа більше немає питань.

Про те, що Киву відпустили, повідомляє у своєму Telegram-каналі і Ігор Мосійчук.

Підозру не вручили. Він заявляє про провокацію з боку МВС, - написав Мосійчук.

Як повідомлялося, на Киву відкрито кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Також за фактом стрілянини нардепа від ОПЗЖ Киви порушено кримінальну справу.

ПДР поліція затримання порушення Ілля Ківа

На Вінниччині відвідувач кафе вдарив поліцейського
01 листопада 2021, 13:46
Закарпаття: Поліція опечатала кабінети чиновників облради через втручання в роботу комп'ютерної системи
01 листопада 2021, 12:26
У чоловіка з Київщини вилучили наркотики та психотропи на пів мільйона гривень
01 листопада 2021, 11:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram