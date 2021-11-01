У Києві затримували нардепа Іллю Киву
Скандально відомий нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива підтвердив, що його затримали на Столичному шосе у Києві
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNEWS.
Нардеп розповів, що його машину зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоби заробити грошей".
За словами Киви, поліцейські не знали, що він перебуває в автомобілі.
Крім того він заявив, що жодної підозри за держзраду не отримував. Зараз Кива перебуває на місці затримання – чекає на адвоката.
Згодом на місце події начебто прибула слідчо-оперативная група, яка, за словами Киви, переконалася в законності документів і до нардепа більше немає питань.
Про те, що Киву відпустили, повідомляє у своєму Telegram-каналі і Ігор Мосійчук.
Підозру не вручили. Він заявляє про провокацію з боку МВС, - написав Мосійчук.
Як повідомлялося, на Киву відкрито кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
Також за фактом стрілянини нардепа від ОПЗЖ Киви порушено кримінальну справу.