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01 ноября 2021, 12:26 63

Закарпатье: полиция опечатала кабинеты чиновников облсовета из-за вмешательства в работу компьютерной системы

01 ноября 2021, 12:26 63
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Фото из открытых источников
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На Закарпатье полиция опечатала кабинеты чиновников аппарата Закарпатского областного совета из-за заявления о несанкционированном вмешательстве в работу компьютерной системы облсовета

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Два дня назад в полицию поступило заявление о несанкционированном вмешательстве в работу компьютерной системы Закарпатского облсовета, в результате чего были произведены манипуляции с официальным сайтом областного совета, это привело к утечке информации. Следовательно, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей). В рамках этого производства были опечатаны кабинеты работников аппарата областного совета, - сообщила она.

Сейчас в рамках этого уголовного производства проводятся все необходимые следственные действия, к расследованию также привлечена киберполиция, сказала Дан.

Как сообщалось, 28 октября Закарпатский облсовет уволил своего руководителя.

В пятницу появилась информация об отставке Петрова на официальном сайте областного совета, впоследствии это сообщение с сайта было удалено. Сейчас там есть только официальная позиция Алексея Петрова о том, что действия депутатов, проголосовавших за его отставку, он считает незаконными.

Закарпатье киберзащита полиция облсовет

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