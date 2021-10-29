На Киву открыто уголовное производство по статье "государственная измена"

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Уголовное производство по статье "государственная измена" открыто на народного депутата Илью Киву

Об этом сообщается на сайте партии "УДАР Виталия Кличко", передает RegioNews.

Производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "УДАРа Виталия Кличко".

Соответствующее письмо поступило из офиса Генерального прокурору к председателю исполкома "УДАРа" Артуру Палатному,.

Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. Генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований, — говорится в письме.

Как сообщалось, 8 октября "УДАР" требовал у СБУ возбудить дело о госизмене против Кивы.

Также возбуждено уголовное дело по факту стрельбы нардепа от ОПЗЖ Киви.