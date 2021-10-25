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25 октября 2021, 10:26 567

Совет судей Украины избрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте

25 октября 2021, 10:26 567
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Фото ССУ
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Совет судей Украины избрал кандидатов в первый состав этического совета по своей квоте и направил список в Высший совет правосудия (ВСП)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Совет судей Украины.

По итогам голосования Совета судей в субботу, четверо кандидатов из восьми получили более 16 голосов поддержки.

В рейтинговый список кандидатов после голосования вышли судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич с поддержкой в 26 голосов членов Совета судей, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун - 24 голоса, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин - 20 голосов, также 17 голосов поддержки получила судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.

Итак, по результатам тайного голосования избранными кандидатами в Этический совет по квоте совета судей стали Кишакевич, Трясун, Сиверин, Чумаченко.

После оглашения результатов тайного голосования и получения рейтингового списка голосования Совет судей принял решение направить список кандидатов на утверждение в Высший совет правосудия.

В заседании в субботу принимали участие 30 представителей органов судейского самоуправления, в бюллетени для голосования было включено восемь кандидатов в Этический совет: судью Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Анну Вронскую, судью Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Льва Кишакевича, судью Высшего хозяйственного суда Александра Короткевича, судью Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Виктора Панкулича, судью Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимира Сиверина, судью Северного апелляционного хозяйственного суда Сергея Сотникова, судью Киевского апелляционного суда Юрия Трясуна, судью Верховного Суда в Кассационном административном суде Татьяну Чумаченко.

Как сообщалось, в ОАСК поступило заявление о приостановлении отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ.

Ранее, в феврале, нардеп Корниенко заявлял, что судебную реформу нужно переделывать, потому что она никуда не привела, а президент Зеленский назвал судебную систему в Украине "одной из самых больших проблем”.

суд реформа ВСП голосование Кандидат

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