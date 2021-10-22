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22 октября 2021, 14:59 13

В Верховном суде избрали нового главу учреждения: кто им стал

22 октября 2021, 14:59 13
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Фото из открытых источников
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Пленум Верховного суда тайным голосованием избрал нового главу Верховного суда - секретаря Большой палаты Верховного суда судью Всеволода Князева

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Князев займет эту должность 1 декабря 2021 года, после завершения каденции нынешнего председателя суда Валентины Данишевской.

В поддержку кандидатуры Князева на пост главы суда проголосовали 98 судей Верховного суда.

За судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного уда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.

Известно, что Князев в 2001 году получил право на занятие адвокатской деятельностью, действие которого было остановлено в 2013 году. Он начал работать судьей в 2013 году, а в 2015 году стал председателем Николаевского окружного административного суда.

Напомним, 8 октября стало известно, что председатель Верховного Суда Валентина Данишевская уходит в отставку.

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