Фото РСУ

Рада суддів України обрала кандидатів до Першого складу Етичної ради за своєю квотою та направила список до Вищої ради правосуддя (ВРП)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Раду суддів України.

За підсумками голосування Ради суддів у суботу, четверо кандидатів із восьми отримали понад 16 голосів підтримки.

До рейтингового списку кандидатів після голосування вийшли суддя Верховного Суду в Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич із підтримкою у 26 голосів членів Ради суддів, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун - 24 голоси, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін - 20 голосів, також 17 голосів підтримки отримала суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді Тетяна Чумаченко.

Отже, за результатами таємного голосування обраними кандидатами до Етичної ради за квотою ради суддів стали Кишакевич, Трясун, Сіверін, Чумаченко.

Після оголошення результатів таємного голосування та отримання рейтингового списку голосування Рада суддів ухвалила рішення направити список кандидатів на затвердження до Вищої ради правосуддя.

У засіданні в суботу брали участь 30 представників органів суддівського самоврядування, до бюлетенів для голосування було включено вісьмох кандидатів до Етичної ради: суддю Верховного Суду в Касаційному господарському суді Ганну Вронську, суддю Верховного Суду в Касаційному кримінальному суді Льва Кишакевича, суддю Вищого господарського суду Олександра Короткевича, суддю Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Віктора Панкулича, суддю Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимира Сіверіна, суддю Північного апеляційного господарського суду Сергія Сотнікова, суддю Київського апеляційного суду Юрія Трясуна, суддю Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді Тетяну Чумаченко.

Як повідомлялося, до ОАСК надійшла заява про зупинення добору на посаду члена Етичної ради за квотою РСУ.