Судебную реформу нужно переделывать, потому что она никуда не привела, - Корниенко

В планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине

В планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине

Фото из открытых источников

Об этом лидер "Слуг народа" Корниенко сказал в комментарии Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко считает, что Украина нуждается в новой судебной реформе.

Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая наконец начнет двигать нас в правильную сторону, - сказал Корниенко.

Он отметил, что в планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине.

Как сообщалось ранее, еще в декабре прошлого года Зеленский пообещал масштабное переформатирование судебной системы в Украине. Президент анонсировал глобальную судебную реформу в Украине.

В то же время выяснилось, что почти 70% украинцев не знают, что предусматривает судебная реформа Зеленского.