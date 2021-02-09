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09 февраля 2021, 17:44 3

Судебную реформу нужно переделывать, потому что она никуда не привела, - Корниенко

09 февраля 2021, 17:44 3
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В планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине
В планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине
Фото из открытых источников
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Украина нуждается в новой судебной реформе, считает заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

Об этом лидер "Слуг народа" Корниенко сказал в комментарии Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко считает, что Украина нуждается в новой судебной реформе.

Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая наконец начнет двигать нас в правильную сторону, - сказал Корниенко.

Он отметил, что в планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине.

Как сообщалось ранее, еще в декабре прошлого года Зеленский пообещал масштабное переформатирование судебной системы в Украине. Президент анонсировал глобальную судебную реформу в Украине.

В то же время выяснилось, что почти 70% украинцев не знают, что предусматривает судебная реформа Зеленского.

суд реформа Александр Корниенко Слуга народа президент

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