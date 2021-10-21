В ОАСК поступило заявление о приостановлении отбора на должность члена этического совета по квоте ССУ

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Окружной админсуд Киева просят остановить действие Положения о проведении отбора на должность члена этического совета для формирования списка кандидатов по квоте Совета судей Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда столицы, передает RegioNews.

Окружной административный суд города Киева просят остановить действие Положения о проведении отбора на должность члена этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав этического совета по квоте Совета судей Украины, — говорится в сообщении.

Заявителем указан судья Верховного суда Олег Ткачук, ответчиком - Совет судей Украины.

Сейчас Окружной админсуд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Как сообщалось в сентябре, с начала года 110 судей подали заявление об отставке.