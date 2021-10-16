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16 октября 2021, 17:03 88

В Минэнерго признали, что сегодня "уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть"

16 октября 2021, 17:03 88
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Фото из открытых источников
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На складах Украины нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews со ссылкой на depo.ua.

Минэнерго надеется на уже подписанные контракты и поставку ископаемых.

По словам чиновника, сейчас Украина имеет миллионные контракты на поставку угля.

Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на 4 миллиона, еще на 2 миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть, – добавил Немчинов.

Украина уже начала получать импортированный уголь.

Но учитывая наличие контрактов, учитывая наличие возможности оплачивать эти контракты и учитывая то, что сегодня уголь начал ехать достаточно ритмично, мы считаем, что даже "с колес" работать абсолютно возможно будет, – отметил представитель Минэнерго.

Министерство рассчитывает на стабильную работу АЭС.

Как сообщалось, в Минэнерго заявляли, что коммерческий импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что украинские ТЭС имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.

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