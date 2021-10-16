В Минэнерго признали, что сегодня "уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть"
На складах Украины нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews со ссылкой на depo.ua.
Минэнерго надеется на уже подписанные контракты и поставку ископаемых.
По словам чиновника, сейчас Украина имеет миллионные контракты на поставку угля.
Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на 4 миллиона, еще на 2 миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть, – добавил Немчинов.
Украина уже начала получать импортированный уголь.
Но учитывая наличие контрактов, учитывая наличие возможности оплачивать эти контракты и учитывая то, что сегодня уголь начал ехать достаточно ритмично, мы считаем, что даже "с колес" работать абсолютно возможно будет, – отметил представитель Минэнерго.
Министерство рассчитывает на стабильную работу АЭС.
Как сообщалось, в Минэнерго заявляли, что коммерческий импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается.