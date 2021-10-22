Стало известно, кого из чиновников наказали за ошибки в санкционных списках СНБО
За ошибки при составлении санкционных списков было уволено руководство департамента стратегических расследований Национальной полиции
Как передает RegioNews об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Была проведена служебная проверка. По резульатам нее из Нацполиции уволен ряд лиц, в том числе и руководство департамента стратегических расследований", - сообщил министр
Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 15 октября, признал, что у решении Совета нацбезопасности, что касалось санкций в отношении криминальных авторитетов и воров в законе, ранее была допущена ошибка в отношении 108 человек. Ошибки были допущены при подготовке материалов МВД
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