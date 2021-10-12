Коммерческий импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается – Минэнерго
Вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.
Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматривается. Минэнерго обращалось в НКРЭКУ с предложением запрета импорта из России и Беларуси, — говорится в сообщении.
В Министерстве энергетики Украины сообщают, что увеличенный почти вдвое в августе график накопления угля предусматривает возможность устойчивого прохождения ОЗП в самых критических условиях.
Финансовая возможность генерации для закупки угля стабилизирована. Что было сделано, в частности, для увеличения импорта угля. Вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, на Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия поставок газа бюджетникам.