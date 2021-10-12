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12 октября 2021, 20:51 4

Коммерческий импорт из РФ и Беларуси для прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается – Минэнерго

12 октября 2021, 20:51 4
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Фото из открытых источников
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Вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.

Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматривается. Минэнерго обращалось в НКРЭКУ с предложением запрета импорта из России и Беларуси, — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики Украины сообщают, что увеличенный почти вдвое в августе график накопления угля предусматривает возможность устойчивого прохождения ОЗП в самых критических условиях.

Финансовая возможность генерации для закупки угля стабилизирована. Что было сделано, в частности, для увеличения импорта угля. Вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия поставок газа бюджетникам.

5 октября сообщалось, что украинские ТЭС имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.

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