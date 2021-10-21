На Запорожской ТЭС аварийно выключили один из энергоблоков
Энергоблок √2 Запорожской ТЭС отключен от электросети из-за свищ в топке котла
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ТЭС для тепловой генерации свищи на оборудовании не редкое явление, с которым энергетики обычно оперативно справляются.
Отключение блока №2 не повлияло на энергообеспечение и водоснабжение потребителей. Экологических последствий нет.
Сейчас ДТЭК Запорожская ТЭС работает тремя блоками и несет нагрузку в объединенной энергосистеме Украины мощностью 713 МВт.
Напомним, что в сентябре На Бурштынской ТЭС произошло аварийное отключение ряда энергоблоков.
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