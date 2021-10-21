12:58  21 октября
Медики на грани истощения: во Франковске две COVID-больницы переполнены пациентами
10:32  21 октября
В Украине на вокзалах открыли пункты экспресс-тестирования на COVID
08:06  21 октября
На Донбассе увеличилась активность боевиков, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
21 октября 2021, 12:38 75

На Запорожской ТЭС аварийно выключили один из энергоблоков

21 октября 2021, 12:38 75
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Энергоблок √2 Запорожской ТЭС отключен от электросети из-за свищ в топке котла

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ТЭС для тепловой генерации свищи на оборудовании не редкое явление, с которым энергетики обычно оперативно справляются.

Отключение блока №2 не повлияло на энергообеспечение и водоснабжение потребителей. Экологических последствий нет.

Сейчас ДТЭК Запорожская ТЭС работает тремя блоками и несет нагрузку в объединенной энергосистеме Украины мощностью 713 МВт.

Напомним, что в сентябре На Бурштынской ТЭС произошло аварийное отключение ряда энергоблоков.

Запорожье энергоблок ТЭС энергетика отключение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram