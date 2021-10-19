Нардепы разблокировали подписание закона об олигархах

Верховная Рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября О принятии проекта закона №5599 об олигархах

Теперь законопроект может быть подписан председателем парламента Русланом Стефанчуком и подан на подпись президенту Владимиру Зеленскому, пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Проекты постановлений были поданы в основном депутатами из фракции "Європейська Солідарність". Как отмечается пояснительной записке к проекту депутата Олега Синютки, принятие решения "произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады Украины", который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения.

Депутат напомнил, что во время обсуждения данного вопроса члены фракции "Європейська Солідарність" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложений, однако им не дали такой возможности.

Также один проект постановления подали депутаты из фракции "Опозиційна платформа - За життя".

Напомним, 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах. Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.

Также сообщалось, что украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха.

24 сентября стало известно, что закон об олигархах нуждается в исправлении. Поэтому за документ будут голосовать снова.