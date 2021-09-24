Нардепы будут переголосовывать закон об олигархах: в чем причина

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Принятый вчера, 23 сентября, парламентом закон об олигархах нуждается в исправлении. Из-за этого за документ будут голосовать снова

Как пишет RegioNews, об этом сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его лихорадочно исправлять! Теперь требуется еще одно голосование в Раде (по ст. 131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - отметил нардеп.

По словам Железняка, проблема в том, что одновременно учли три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона - о том, как олигарх признается олигархом.

"Вчера вытерли ноги о Регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) снова выносить закон на голосование", - добавил народный депутат.

Напомним, 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах. Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.

Также сообщалось, что украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха.