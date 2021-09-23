Закон об олигархах заработает через полгода - Арахамия

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Закон об олигархах вводится в действие через полгода, поскольку Совет нацбезопасности и обороны должен провести соответствующую подготовку

Как передает RegioNews, об этом в комментарии журналистам заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

По его словам, СНБО подготовило тестовый режим реестра олигархов, но еще нужно обеспечить работу "инструментов финансовой разведки".

"Кроме того нужно предоставить время потенциальным олигархам, они ж еще не декларировались, как чиновники, это сложный процесс, я говорю это как человек, который заполняет декларацию, поэтому я считаю, что это здравый срок для имплементации норм этого закона", - подчеркнул нардеп.

Лидер парламентского большинства также заявил, что если оппозиция называет данный закон фейком, то не надо было бояться его принятия.

Отвечая на вопрос, как будут декларироваться встречи олигархов с чиновниками, лидер фракции "СН" сказал: "Давайте посмотрим, какие будут приняты подзаконные акты, тогда будем на эту тему дискутировать. Мне пока не известно".

Напомним, что парламент на сегодняшнем заседании поддержал во втором чтении и в целом 279 голосами законопроект об олигархах.