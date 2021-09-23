12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
17:25  23 сентября
На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2021, 16:30 74

Закон об олигархах заработает через полгода - Арахамия

23 сентября 2021, 16:30 74
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Закон об олигархах вводится в действие через полгода, поскольку Совет нацбезопасности и обороны должен провести соответствующую подготовку

Как передает RegioNews, об этом в комментарии журналистам заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

По его словам, СНБО подготовило тестовый режим реестра олигархов, но еще нужно обеспечить работу "инструментов финансовой разведки".

"Кроме того нужно предоставить время потенциальным олигархам, они ж еще не декларировались, как чиновники, это сложный процесс, я говорю это как человек, который заполняет декларацию, поэтому я считаю, что это здравый срок для имплементации норм этого закона", - подчеркнул нардеп.

Лидер парламентского большинства также заявил, что если оппозиция называет данный закон фейком, то не надо было бояться его принятия.

Отвечая на вопрос, как будут декларироваться встречи олигархов с чиновниками, лидер фракции "СН" сказал: "Давайте посмотрим, какие будут приняты подзаконные акты, тогда будем на эту тему дискутировать. Мне пока не известно".

Напомним, что парламент на сегодняшнем заседании поддержал во втором чтении и в целом 279 голосами законопроект об олигархах.

олигархи закон Верховная Рада СНБО

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua