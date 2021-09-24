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24 сентября 2021, 09:32 16

Олигархам дадут "льготный период", чтобы стать простым бизнесом и не попасть в реестр

24 сентября 2021, 09:32 16
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Фото: из открытых источников
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Украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире политического шоу "Право на власть".

По его словам, у олигархов будет льготный период - 6 месяцев. В течение этого времени они могут добровольно избавиться от критериев статуса олигарха, предусмотренных законом, и не попасть в реестр.

"Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены", - отметил министр.

Малюська также привел пример Соединенных Штатов Америки, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением - они вписались в память как меценаты. "У украинских олигархов есть шанс сделать так же в течение шести месяцев", - добавил министр.

Напомним, 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах.

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.

Минюст олигархи закон имущество министр

 
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