Олигархам дадут "льготный период", чтобы стать простым бизнесом и не попасть в реестр

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Украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире политического шоу "Право на власть".

По его словам, у олигархов будет льготный период - 6 месяцев. В течение этого времени они могут добровольно избавиться от критериев статуса олигарха, предусмотренных законом, и не попасть в реестр.

"Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены", - отметил министр.

Малюська также привел пример Соединенных Штатов Америки, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением - они вписались в память как меценаты. "У украинских олигархов есть шанс сделать так же в течение шести месяцев", - добавил министр.

Напомним, 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах.

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.