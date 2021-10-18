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18 октября 2021, 16:49 345

В Украине на прошлой неделе открыли 90 дел из-за фейковых COVID-документов

18 октября 2021, 16:49 345
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Фото из открытых источников
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В течение прошлой недели в Украине изъяли почти 200 поддельных COVID-документов. Полиция начала до 90 уголовных производств

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.

"Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета", - отметил глава Нацполиции Александр Клименко.

По словам Клименко, в течение прошлой недели, в Украине:

  • провели 35 обысков;
  • изъято почти 200 поддельных COVID-документов, среди которых - 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов;.
  • заблокирован двух Telegram-каналов, которые продавали фальшивые COVID-документы.
  • начато почти 90 уголовных производств по факту подделки результатов тестирования и сертификатов вакцинации. Среди них, 70 обнаружили пограничники.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники с 21 августа обнаружили более 1100 недействительных COVID-сертификатов.

Также в Минздраве заявляли, что будут лишать лицензии больницы за подделку COVID-сертификатов.

полиция вакцинация

 
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