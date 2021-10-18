На Франковщине разоблачили группу псевдополицейских, которые занимались запугиванием пенсионеров
В Ивано-Франковске задержали группу мошенников, которые представлялись полицейскими и требовали у пенсионеров денежные средства за якобы не привлечение к уголовной ответственности их родственников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковщины.
По данным следствия, мошенники совершили ряд уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением денег прикарпатцев путем обмана. Почти во всех случаях пострадавшие - старики.
Мошенники действовали по схеме: в телефонном разговоре представлялись полицейскими и требовали у потерпевших денежные средства за якобы не привлечение к уголовной ответственности их родственников", - рассказали правоохранители.
Мошенники выманили у потерпевших около 100 тысяч гривен.
Полицейские задержали фигурантов после совершения очередного преступления. За содеянное им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью.