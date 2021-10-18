На Херсонщине по округу №184 окружная избирательная комиссия образовала 188 участковых комиссий

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Для проведения голосования на промежуточных выборах народного депутата по округу №184 окружная избирательная комиссия образовала 188 участковых

Об этом сообщает координатор "ОПОРЫ" по наблюдению за выборами в Херсонской области Евгений Гладкий, передает RegioNews со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

По данным "ОПОРЫ", общее количество членов участковых избирательных комиссий - 2176, из них 712 - включены по представлению председателя ОИК.

Также наблюдатели сети отмечают, что больше всего членов комиссии подала фракция ВО "Батькивщина" - 188. Такое же количество подано и от кандидата в нардепы Геннадия Лагута (Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить”). Их представители будут в каждом участке на округе.

Чуть меньше, по 186 членов у кандидата в нардепы Сергея Козыря, фракции "Слуга народа" и кандидата от партии "Николаевцы" Татьяны Лазаревой.

Во фракции "Европейская солидарность” - 185 членов.

Кандидат Сергей Матвийчук от ”Команды Симчишина" подал 182 члена.

Кандидат Екатерина Одарченко (представительница "Национальной платформы”) имеет 134 члена комиссии.

Меньше всего у кандидатов Игоря Токовенко (”Народовластие") - 20 и Максима Негрова (Европейская партия Украины) - 9.

Также окружная комиссия распределила руководящие должности. Больше всего председателей, заместителей и секретарей получили фракция ВО "Батькивщина” и кандидат Геннадий Лагута - по 73, Татьяна Лазарева - 72, фракции "Европейская солидарность” и "Слуга народа”, а также Сергей Козырь - по 71. Сергей Матвейчук получил 69 руководящих должностей, а Екатерина Одарченко - 51. Меньше всего получили Игорь Токовенко - 7 и Максим Негров - 3.

Во время формирования участковых избирательных комиссий ОИК выявила 7 кандидатур, которые поданы одновременно двумя субъектами представления, сообщает Евгений Гладкий.

Как сообщалось, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс - процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).