Введены санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации – указ

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации

Соответствующее решение обнародовано на сайте главы государства, передает RegioNews.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО Президент возложил на Секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также на сайте ОПУ обнародовано решение СНБО от 5 октября и приложения к нему. Согласно приложениям, санкции введены в отношении 95 физических и семи юридических лиц.

В документе среди прочего содержатся фамилии, 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев и 54 членов территориальных избирательных комиссий на территории оккупированного Крыма.

В списке также есть шесть сотрудников ФСБ и гражданин Кореи.

Среди компаний:

- Общество с ограниченной ответственностью "Завод судовой светотехники "Маяк";

- Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод";

- Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод";

- "Zasshid PTE. LTD";

- Акционерное общество "Центр судоремонта "Звёздочка";

- Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь";

- Частное акционерное общество "Морской реестр судоходства в Украине".

Как сообщалось, СНБО запустил портал с украинскими санкционными списками.

Ранее, 20 сентября, Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета.