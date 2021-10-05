Введены санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации – указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации
Соответствующее решение обнародовано на сайте главы государства, передает RegioNews.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО Президент возложил на Секретаря СНБО Алексея Данилова.
Также на сайте ОПУ обнародовано решение СНБО от 5 октября и приложения к нему. Согласно приложениям, санкции введены в отношении 95 физических и семи юридических лиц.
В документе среди прочего содержатся фамилии, 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев и 54 членов территориальных избирательных комиссий на территории оккупированного Крыма.
В списке также есть шесть сотрудников ФСБ и гражданин Кореи.
Среди компаний:
- Общество с ограниченной ответственностью "Завод судовой светотехники "Маяк";
- Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод";
- Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод";
- "Zasshid PTE. LTD";
- Акционерное общество "Центр судоремонта "Звёздочка";
- Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь";
- Частное акционерное общество "Морской реестр судоходства в Украине".
Как сообщалось, СНБО запустил портал с украинскими санкционными списками.