14:46  05 октября
В двух больницах Франковщины развернули почти 300 коек для COVID-больных
14:18  05 октября
В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводят обыски
17:30  05 октября
На Донбассе российские оккупанты три раза нарушали "тишину", один боец ООС ранен
UA | RU
UA | RU
05 октября 2021, 19:39 1

Введены санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации – указ

05 октября 2021, 19:39 1
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации

Соответствующее решение обнародовано на сайте главы государства, передает RegioNews.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО Президент возложил на Секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также на сайте ОПУ обнародовано решение СНБО от 5 октября и приложения к нему. Согласно приложениям, санкции введены в отношении 95 физических и семи юридических лиц.

В документе среди прочего содержатся фамилии, 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев и 54 членов территориальных избирательных комиссий на территории оккупированного Крыма.

В списке также есть шесть сотрудников ФСБ и гражданин Кореи.

Среди компаний:

- Общество с ограниченной ответственностью "Завод судовой светотехники "Маяк";
- Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод";
- Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод";
- "Zasshid PTE. LTD";
- Акционерное общество "Центр судоремонта "Звёздочка";
- Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь";
- Частное акционерное общество "Морской реестр судоходства в Украине".

Как сообщалось, СНБО запустил портал с украинскими санкционными списками.

Ранее, 20 сентября, Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета.

санкции РФ СНБО Владимир Зеленский президент указ

Данилов презентовал систему "СОТА" для прогнозирования и управления ситуацией с COVID-19
05 октября 2021, 18:20
НАБУ в деле "ПриватБанка" исследует все транзакции, о которых упоминается в Pandora Papers
05 октября 2021, 14:11
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют вернуть Крым и оккупированную часть Донбасса
02 октября 2021, 15:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua