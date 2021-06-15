Данилов пригрозил властям Николаева из-за российской сети супермаркетов

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Информация об открытии в Украине российской сети супермаркетов Mere не соответствует действительности, однако к местным властям, которые будут этому способствовать, применят соответствующие меры

Как сообщает "РБК-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

Во время форума "Украина 30" его попросили прокомментировать информацию, что в июне в Николаеве возобновит работу сеть российских супермаркетов Mere.

Данилов заявил, что это непроверенная информация, которая "начинается с неопределенных ресурсов".

Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО хочет проверить украинцев, находящихся под санкциями США.