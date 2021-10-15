Зеленский вывел Разумкова из СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны эксспикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Этим же документом, в состав СНБО введен председатель Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича - председателя Верховной Рады Украины (по согласию),вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д. Разумкова", - отмечается в указе.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Соответствующий проект постановления поддержали 284 депутата.

На следующий день 261 депутат ожидаемо поддержал назначение его преемником первого вице-спикера Руслана Стефанчука