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15 октября 2021, 14:32 24

Зеленский вывел Разумкова из СНБО

15 октября 2021, 14:32 24
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из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны эксспикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Этим же документом, в состав СНБО введен председатель Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича - председателя Верховной Рады Украины (по согласию),вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д. Разумкова", - отмечается в указе.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Соответствующий проект постановления поддержали 284 депутата.

На следующий день 261 депутат ожидаемо поддержал назначение его преемником первого вице-спикера Руслана Стефанчука

СНБО спикер Верховная Рада президент депутаты

 
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