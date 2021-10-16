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16 октября 2021, 13:03 5

Утвержден План обороны Украины

16 октября 2021, 13:03 5
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 15 октября, утвердил План обороны Украины

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве, передает RegioNews.

Первый вопрос, о котором шла речь - был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, - рассказал Данилов.

В частности, отметил он, документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечения сил территориальной обороны.

Как сообщалось, СНБО просит Кабмин проверить руководство Минэкологии.

Раньше Зеленский вывел Разумкова из СНБО.

СНБО документ оборона Алексей Данилов

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