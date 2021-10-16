Утвержден План обороны Украины

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве, передает RegioNews.

Первый вопрос, о котором шла речь - был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, - рассказал Данилов.