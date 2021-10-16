Утвержден План обороны Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 15 октября, утвердил План обороны Украины
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве, передает RegioNews.
Первый вопрос, о котором шла речь - был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, - рассказал Данилов.
В частности, отметил он, документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечения сил территориальной обороны.
Как сообщалось, СНБО просит Кабмин проверить руководство Минэкологии.
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