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14 октября 2021, 13:41 5

Рада не планирует рассматривать кадровые вопросы в Кабмине на ближайшей неделе - Стефанчук

14 октября 2021, 13:41 5
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Фото: из открытых источников
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В течении ближайшей пленарной недели, с 19 по 22 октября, Верховная Рада не планирует заниматься рассмотрением кадровых ротаций в Кабинете министров Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова председателя парламента Руслана Стефанчука.

Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку дня не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее. И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно, и кадровые, решения", - отметил он.

Спикер также уточнил, что Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах".

Напомним, что 8 октября Верховная Рада назначила Руслана Стефанчука спикером. В этот же день парламентарии начали процедуру избрания первого вице-спикера. На этот пост был выдвинут, в частности Александр Корниенко. Верховная Рада выберет первого вице-спикера 19 октября.

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