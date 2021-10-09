В Кабмине кресла могут потерять от трех до пяти министров - Арахамия

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В Верховной Раде планируют провести кадровые перестановки в Кабинете министров. По мнению главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии, кадровые ротации в правительстве могут коснуться трех-пяти министров

Как передает RegioNews, об этом Арахамия отметил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Нужно просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и прочее, и потом уже голосовать в зале", - сказал он.

По его словам, кадровые ротации в Кабмине решили отсрочить, поскольку на повестке дня была отставка председателя Рады.

На следующей неделе мы планируем этот вопрос обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя - уже воплощать в жизнь", - пояснил Арахамия.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" планирует провести съезд в середине ноября. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что на съезде планируется внести изменения в устав и перестроить процессы в партии "в связи с вероятными кадровыми решениями".