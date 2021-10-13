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13 октября 2021, 12:38 46

Нардеп от "Слуги народа" готова возглавить министерство обороны

13 октября 2021, 12:38 46
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из открытых источников
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Нардеп "Слуги народа" и член оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны, ее кандидатуру обсуждали во фракции

"У меня нет такого: хочу или не хочу. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его фамилией. Но мы должны брать на себя ответственность", - рассказала политик в эфире одного из телеканалов.

Верещук подтвердила, что ее кандидатуру обсуждали во фракции "Слуга народа", однако с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу она пока не общалась.

Депутат надеется, что коллеги-нардепы поддержат ее кандидатуру, если соответствующее представление внесет на рассмотрение парламента Президент Украины Владимир Зеленский.

Она также сказала, что готова к вызовам на посту министра обороны.

"У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный...Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это – и репутационный, и политический, и относительно моего будущего, и психологический. Но кто - то должен это делать", - отметил министр.

Во властных коридорах обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана. Среди прочего ему вменяют невыполнение оборонного заказа. Ирина Верещук рассматривалась в шорт-листе претендентов на пост министра обороны еще до назначения Андрея Тарана на эту должность.

Ирина Верещук президент депутат Минобороны

 
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