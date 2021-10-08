Фракция "Слуга народа" соберется для обсуждения кадровых вопросов 18 октября

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Народные депутаты фракции “Слуга народа” соберутся на заседание 18 октября для обсуждения кадровых ротаций в Кабинете Министров Украины

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа” Алексей Устенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Соберемся на обсуждение кадровых вопросов. Будем рассматривать на увольнение часть министров, - рассказал Устенко.

Заседание фракции пройдет 18 октября. Как сообщил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады председатель фракции Давид Арахамия, на нем будут присутствовать сами кандидаты на должности министров. Он добавил, что заседание пройдет в КВЦ "Парковый”.

Относительно министров, действительно, будем определяться на заседании фракции 18 октября. Возможно, будет и президент, но еще неизвестно. Будут кандидаты, - заявил он.

Как сообщалось еще 10 сентября относительно ротаций в Кабмине, собеседования на должности министров уже проводят.

Ранее у "слуг" заявляли, что рассматривают отставку четырех министров.