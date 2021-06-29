Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше

История с вероятной операцией по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе, набрала новые обороты – факт ее существования признал сам президент Зеленский

История с вероятной операцией по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе, набрала новые обороты – факт ее существования признал сам президент Зеленский

Фото: president.gov.ua

Под впечатлением от президентского признания об операции по задержанию "вагнеровцев" в интервью телеканалу 1+1 RegioNews собрал воедино ключевые высказывания и попытался проанализировать, чем обернется это откровение Владимиру Зеленскому и его окружению

Что же на самом деле сказал Зеленский

Для начала стоит разобраться в том, что же на самом деле сказал президент об операции по задержанию этих самых "вагнеровцев". Ибо, как это обычно бывает, его слова моментально были пересказаны (а это практически всегда означает "трансформированы") как СМИ, так и соцсетевыми "лидерами мнений". Что создало несколько искаженную картину.

Итак, главное – это то, что Зеленский прямо и четко признал существование этой операции. Он несколько раз повторил само слово "операция": "это точно не была наша операция", "Украину максимально затягивали в эту операцию" и тому подобное. Кроме признания самого факта операции, президент заявил, что она была идеей других стран, а не Украины. И что нашу страну в эту операцию втягивали – но, очевидно, так до конца и не втянули.

Это Зеленский назвал благом для Украины, "проявлением вопроса субъектности", для надежности привязав сюда историю с захватом режимом Лукашенко самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем ("к чему, к какой изоляции приводят такие операции"). Что же относительно разговора с самим Лукашенко, за которую многие ухватились, как за свидетельство о сливе информации, то тут стоит отметить, что глава государства не сказал точной даты разговора с тогда еще признанным Украиной президентом Беларуси. Однако заявил, что "был уверен, что он передаст нам этих убийц". Но поскольку этого не произошло, контакты с "последним диктатором Европы" прекратились.

Что было сказано об этой истории раньше

Во-первых, о существовании такой операции говорилось сразу после задержания "вагнеровцев" белорусскими спецслужбами. В середине августа прошлого года нардеп от "ЄС" Владимир Арьев опубликовал фото документов одного из задержанных в Беларуси персонажей, журналистка Янина Соколова выложила аудиозапись вербовки этого же "вагнеровца", главред ресурса " Цензор.нет" Юрий Бутусов тогда же заявлял, что одним из участников операции были Соединенные Штаты (позже добавил, что, кроме США, еще и Турция). В конце 2020-го экс-президент Петр Порошенко в эфире "5 канала" заявил, что он санкционировал эту операцию еще в конце 2018 года.

Были и комментарии с другой точкой зрения. В частности, бывший замглавы СБУ Александр Скипальский заявил, что это - фейк, который призван дискредитировать украинские спецслужбы. Тогда же, в августе 2020-го, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал эту историю "хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией".

Кстати, именно на Ермака посыпались обвинения в сливе этой операции. Хотя обвинения эти и были разные. Например, бывший посол в Беларуси (и участник переговоров в формате ТКГ) Роман Бессмертный заявил, что решение о сливе принимал лично Зеленский, а Ермак работал лишь посредником. А вот упомянутый выше Бутусов еще в августе писал о том, что операцию "отложил" (фактически отменил) именно Ермак. А Зеленский, чтобы прикрыть главу своего офиса, даже уволил начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу, который требовал в рамках расследования этого дела проверить Ермака на полиграфе.

Что имеем на данный момент

Однозначно понятно одно - операция таки планировалась. Поэтому все заявления о том, что это - фейк, дезинформация и тому подобное – оказались ложными. Факт операции подтвердил сам Зеленский. Далее. Поскольку президент признал участие в операции других стран, стоит прислушаться к давним словам Бутусова, который даже называл эти страны. Отметим, что бутусовский список выглядит довольно реалистично.

Сам Ермак, один из главных персонажей этой истории, интервью своего шефа пока не комментировал. Зато отметился комментариями для нескольких СМИ (в частности, "BBC Украина") его более чем одиозный советник Михаил Подоляк. Конечно же, проще всего ему оказалось опровергнуть факт "слива" Зеленским информации о "вагнеровцах" Лукашенко. Подоляк просто напомнил то, что было известно давным-давно – Зеленский разговаривал со своим белорусским коллегой 5 августа, через неделю после задержания членов ЧВК, а не до. Собственно, на официальном сайте главы государства об этом сообщалось того же дня, поэтому по этому вопросу Подоляк ничего нового не сказал.

Интереснее было насчет факта самой операции. Тут советнику Ермака пришлось выкручиваться. Поэтому он использовал уже старую заготовку о российских спецслужбах, но перелицованную на новый лад – не опровергая операцию как таковую (после слов президента это уже невозможно), Подоляк продолжил упрямо гнуть линию о том, что "эта история с появлением "вагнеровцев" в Беларуси не могла состояться без российских спецслужб и связанных с ними людей". И дальше - о тех, кто хотел за счет Украины решать свои геополитические задачи. Здесь чувствуется прозрачный намек на Вашингтон – мол, украинскими руками хотели жар загребать, то есть нанести очередной удар по России.

Также – это традиционная мантра действующей власти – "стрелки" были переведены на предшественников Зеленского (и мы даже знаем конкретное имя этого предшественника). Мол, это все раскручивается для того, чтобы общество забыло о "партнерстве псевдопатриотов с Медведчуком".

Как отреагировали политические силы

С "Європейською солідарністю" все понятно. Порошенко еще раз напомнил свои слова о том, что операция не просто была, а он сам ее инициировал как Верховный главнокомандующий. "ЄС" также требует собрать парламентскую ВСК по этому вопросу и пригласить на заседание комиссии Зеленского. Раскритиковали слова президента и в "Голосе". Секретарь профильного комитета Рады (по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – ред.) Роман Костенко тоже отметил необходимость правдивого расследования этой истории. А вот Юлия Тимошенко, как и ее партия "Батьківщина", громкое интервью Зеленского проигнорировала, хотя, по крайней мере, на словах и на страницах партийного ресурса борется с властями и правящей партией.

Оппозиционеры из другой части политического спектра – ОПЗЖ – также критикуют Зеленского регулярно и довольно жестко. Вот только заголовки новостей с партийного сайта в два следующих после интервью дня:

"Президент вытирает ноги о Конституцию Украины и кичится этим перед народом"

"Президент Зеленский хочет передать России часть украинской территории"

Но история с признанием о "вагнеровцах" прошла мимо внимания самой пророссийской парламентской политсилы.

Другие партии, меньшего калибра, вообще живут в другом информационном пространстве, решая какие-то свои задачи, или же акцентируясь на других проколах власти. В частности, "За майбутнє" борется с "налоговым террором власти", "Свобода" на главной странице партийного сайта взывает об олигархов, а Радикальная партия Ляшко вообще впала в анабиоз (разве что сам лидер время от времени напоминает о себе постами про уровень безработицы в Украине).

Прогноз на ближайшее будущее

Во-первых, интересно было бы услышать одного из главных фигурантов "вагнергейта" – Андрея Ермака. Конечно, ничего особенного он не скажет, но важен сам факт реакции. И, проследив за этой реакцией, можно будет делать некоторые выводы.

Во-вторых, украинское общество снова проглотит этот скандал, потому что его не разжевали по сути в телевизоре. А та акция протеста под уже откровенно секондхендовским лозунгом "Импичмент, отставка, суд" ("Демсокира" еще год назад его эксплуатировала – с, вы понимаете, какой эффективностью), что собрали на Банковой, – высмеяла сама себя. Начинать протест с откровенно нелепой претензии о "сливе информации Лукашенко", на что у ОП просто откроют сайт президента и ткнуть пальцем на новость от 5 августа о разговоре президентов Украины и Беларуси, – это все равно, что слить его.

В-третьих, конечно же, никакого серьезного расследования этой истории в формате парламентской ВСК или любом другом ожидать не стоит. Не для того Зеленский делал это заявление, чтобы потом попасть под импичмент, тему которого быстренько раскрутила молодая активная уличная партия "Демократична сокира". А для чего?

Вероятно, для того, чтобы перебить впечатления от фильма Bellingcat о "вагнергейте", который (фильм) рано или поздно выйдет в эфир. Или для того, чтобы прикрыть главу своего офиса – недаром же Зеленский несколько раз подчеркнул, что до Ермака - "ноль вопросов", и что он "уйдет вместе со мной". Что ж, слова ермакового предшественника Андрея Богдана о том, что Зеленскому нужен удобный "канцлер", который будет решать за него все вопросы, а самому президенту создаст максимально комфортную теплую ванну, получают очередное, пусть и непрямое, подтверждение.

Впрочем, если те самые международные партнеры, которых Владимир Зеленский фактически обвинил в довольно неприятной истории, поставят вопрос ребром – возможно, еще до конца года на Банковой изменится не только "говорящая голова", а и "серый кардинал". А президент так же быстро забудет о своем обещании "пойти вместе", как забыл о других фаворитах – Богдане, Рябошапке... А вообще же в этом интервью – и конкретно в моменте с "вагнеровцами" – Зеленский выглядел человеком, который искренне верит в сказанное. И в "слава Богу" (что не втянули Украину), и в обещание Лукашенко (отдать "вагнеровцев"), и во все остальное. Вопрос лишь в том, чья это вера – его собственная или навязанная ему извне.