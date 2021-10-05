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05 октября 2021, 21:19 39

В Черновцах на улице возле общежития умер иностранный студент

05 октября 2021, 21:19 39
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Фото из открытых источников
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В Черновцах медики констатировали смерть иностранного студента прямо на улице возле общежития

Информацию о смерти студента подтвердили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, передает RegioNews.

Поступило сообщение от диспетчера ЭМП о том, что в г. Черновцы на одной из улиц на лавочке обнаружили труп молодого мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Личность умершего установили - иностранный студент 2000 года рождения, – сообщили в ГУНП.

В полиции добавляют, что причину смерти установят во время судебно-медицинской экспертизы.

По информации СМИ, очевидцы утверждают, что студент был не один, а отдыхал в компании других студентов на лавочке. Они что-то ели, когда парню стало плохо и ему вызвали скорую. Спасти студента не удалось. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщалось, 20 сентября в Запорожье умер школьник, у которого произошла клиническая смерть на уроке.

Ранее, 16 сентября в Полтаве на уроке умерла школьница.

смерть Черновцы иностранцы полиция студент общежитие

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