Суд конфисковал более миллиона гривен прибыли нардепа Кивы от жомовой ямы

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу Специальной антикоррупционной прокуратуры

Отмечается, что это первое решение по иску о гражданской конфискации

"13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.М. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, которые принадлежат народному депутату Украины и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства", – говорится в сообщении.

Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомова яма) и не имея правомочий относительно владения, пользования и распоряжения им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.

"За аренду указанный народный избранник незаконно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен было зачислено на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций", – отмечают в САП.

Напомним, о жомову яму, на которой Кива заработал 1,2 млн грн, стало известно в июле 2020 года.

В октябре НАПК начала проверку декларации Кивы, у которой была и прибыль, полученные из аренды этой ямы.