Суд конфисковал более миллиона гривен прибыли нардепа Кивы от жомовой ямы
Высший антикоррупционный суд взыскал в государственный бюджет 1,2 миллиона гривен прибыли от жомовой ямы народного депутата Ильи Кивы
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу Специальной антикоррупционной прокуратуры
Отмечается, что это первое решение по иску о гражданской конфискации
"13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.М. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, которые принадлежат народному депутату Украины и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства", – говорится в сообщении.
Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомова яма) и не имея правомочий относительно владения, пользования и распоряжения им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.
"За аренду указанный народный избранник незаконно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен было зачислено на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций", – отмечают в САП.
Напомним, о жомову яму, на которой Кива заработал 1,2 млн грн, стало известно в июле 2020 года.
В октябре НАПК начала проверку декларации Кивы, у которой была и прибыль, полученные из аренды этой ямы.