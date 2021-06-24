Нардепу Киве в спортзале вручили подозрение за распространение коммунистической символики

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Об этом Илья Кива сообщил в своем Телеграм-канале, передает RegioNews.

Генпрокуратура и ГБР пришли в спортзал, где Кива в это время тренировался. Депутат снял на видео, как пожал руку одному из офицеров и сообщил, что носит символику, когда у него есть на это свободное время.

Генеральная прокуратура и оперативники ГБР пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! - возмутился Кива.

Как сообщалось, за распространение запрещенной символики 9 мая полиция начала 17 уголовных производств. В этот день также составлено 22 админпротокола.