СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще трем лицам, причастным к "партии Шария", относительно подделки документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В спецслужбе добавляют, что у оперативников есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и к подделке протоколов заседаний этой "политической силы" ради избрание "нужных руководителей партии".

Напомним, что ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована "партия Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и лишь дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500.

Ранее сообщалось, что 25 сентября одна из руководительниц партии Шария получила подозрение по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей").

Кроме того, в марте 2021 года Министерство юстиции обратилось в суд запреты деятельности "партии Шария". Самого блогера СБУ подозревает в государственной измене.