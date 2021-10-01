Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене

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Бывшему чиновнику Администрации президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны предъявили обвинение в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его зарубежных "кураторов" интересовали гостайны, к которым он имел допуск и доступ.

Установлено, что чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти", - рассказали оперативники.

Во время спецоперации оперативники разоблачили противоправную деятельность чиновника.

Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в превышении полномочий бывшему чиновнику Минобороны.