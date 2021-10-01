Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
Бывшему чиновнику Администрации президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны предъявили обвинение в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его зарубежных "кураторов" интересовали гостайны, к которым он имел допуск и доступ.
Установлено, что чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти", - рассказали оперативники.
Во время спецоперации оперативники разоблачили противоправную деятельность чиновника.
Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении в превышении полномочий бывшему чиновнику Минобороны.